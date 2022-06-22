Экс-защитник УНИКС продолжит карьеру в Турции

Американский защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Эрик Макколлум подпишет контракт с турецкой «Каршиякой», утверждает портал Basketnews. Соглашение будет рассчитано на два года.

Американский защитник стал первым в истории представителем «Локомотива-Кубань», победившим в престижной номинации Единой лиги ВТБ.

Эррик Макколлум — обладатель приза «Самый результативный игрок сезона». По итогам завершившейся регулярной части Единой лиги ВТБ американский защитник набирал в среднем 19,8 очка. Это лучший результат среди всех участников чемпионата. Карьеру в России Эррик начал в 2018 году в казанском УНИКСе, где играл до 2020, проведя в лиге ВТБ и Кубке Европы 85 матчей, затем перешел в подмосковные «Химки», а затем в «Локомотив-Кубань».

«Каршияка» станет для Макколлума 13-м клубом из Израиля, Греции, России, Китая и Турции (ранее - стамбульские «Галатасарай» и «Эфес Пилсен»).