Экс-защитник «Рубина» Зотов перешел в «Крылья Советов»

Бывший защитник «Рубина» Георгий Зотов стал футболистом «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Отмечается, что защитник уже прибыл в расположение основного состава «Крыльев».

Напомним, последний клубом футболиста был «Рубин». Георгий перешел в казанский клуб в июле 2020 года на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 32-летний Зотов принял участие в 29 матчах за «Рубин», не отметившись результативными действиями.

По итогам минувшего сезона казанцы вылетели в ФНЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Чуть позже Зотов покинул «Рубин» по истечению контракта.