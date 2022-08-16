Экс-защитник «Рубина» Зотов перешел в «Крылья Советов»
Бывший защитник «Рубина» Георгий Зотов стал футболистом «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Отмечается, что защитник уже прибыл в расположение основного состава «Крыльев».
Напомним, последний клубом футболиста был «Рубин». Георгий перешел в казанский клуб в июле 2020 года на правах свободного агента.
В минувшем сезоне 32-летний Зотов принял участие в 29 матчах за «Рубин», не отметившись результативными действиями.
По итогам минувшего сезона казанцы вылетели в ФНЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Чуть позже Зотов покинул «Рубин» по истечению контракта.