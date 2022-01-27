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Спорт
27 января 2022  11:32
Арсений Каримов

Экс-защитник «Рубина» Соломон Кверквелия отправился на сборы с харьковским «Металлистом»

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Бывший защитник «Рубина» Соломон Кверквелия отправился на сборы в Турцию вместе с харьковским «Металлистом». Он попал в список, опубликованный пресс-службой клуба.

Грузин покинул московский «Локомотив» летом 2021 года по истечении контракта, однако последний сезон провел в аренде в «Роторе». В составе москвичей Кверквелия стал чемпионом и обладателем Кубка России.

Соломон Кверквелия выступал за «Рубин» с 2011 по 2017 годы, и провел за казанцев 87 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

#фк рубин
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