Экс-защитник «Рубина» Сесар Навас назвал «Зенит» главным фаворитом на титул РПЛ

Фото: © «Татар-информ»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением, что «Зенит» является главным фаворитом на титул РПЛ в текущем сезоне.

По его словам, у «сине-бело-голубых» лучший состав в Премьер-лиге, что является весомым аргументом за то, что они возьмут титул.

«И, кроме этого, у них есть Семак в качестве главного тренера. Это делает их моими главными фаворитами в борьбе за чемпионство», – передает слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, Сесар Навас выступал за «Рубин» в период с 2009 по 2015, а также с 2017 по 2018 годы. С казанцами защитник брал чемпионство, Кубок и Суперкубок России.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ текущего сезона на восьмом месте в таблице. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта в 19:00 по мск.