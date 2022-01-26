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Спорт
26 января 2022  10:42
Дамир Садриев

Экс-защитник «Рубина» расторг контракт с «Уфой» и перешел в швейцарский «Серветт»

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Бывший футболист казанского «Рубина» Мориц Бауэр расторг контракт с «Уфой» и перешел в клуб швейцарской Суперлиги «Серветт». Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до 2023 года, за «Серветт» защитник будет выступать под 26-м номером.

В России до «Уфы» Бауэр выступал за «Рубин», проведя за казанский клуб 41 игру. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в 1 миллион евро.

#фк рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
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