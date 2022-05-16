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Спорт
16 мая 2022  21:27
Cергей Гаврилов

Экс-защитник «Рубина» Попов: «У Слуцкого нет хребта»

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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что казанцы так и не научились играть в обороне.

«Рубин» уже три года не может нормально научиться играть в обороне. Другое дело, что они раньше вылазили за счет креативных исполнителей в атаке: Дениса Макарова, Хвичи Кварацхелии. На таком кураже они и «перли», а целостной игры у них не было. А сейчас все и проявилось: только ушли 2-3 исполнителя, которые могли отличиться в любой ситуации — команда посыпалась», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Попов видит в этом вину наставника «Рубина».

«Говорил об этом еще два года назад — у Слуцкого нет хребта. Он хочет креативно играть в атаку, но чуть только «Рубин» не справляется — все сыпется. Так сейчас и получается».

#Рубин #леонид слуцкий #футбол
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