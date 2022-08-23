Экс-защитник «Рубина» Навас: «Странно и тяжело видеть казанский клуб в Первой лиге»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал вылет казанского клуба в Первую лигу.

«Это очень неожиданная ситуация. "Рубин" демонстрировал высокий уровень игры, пока легионеры не решили покинуть команду. Клуб приложил большие экономические усилия, чтобы приобрести этих игроков, и возлагал на них серьёзные надежды. Естественно, что их потеря отразилась на выступлениях "Рубина".

В идеале хотелось бы иметь базу молодых, перспективных россиян, но заменить иностранцев без потери качества было очень сложно. Странно и тяжело видеть "Рубин" в Первой лиге, но в жизни иногда приходится учиться на трудных и болезненных ситуациях. Нам всем нужно много работать, ещё усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуть команду в РПЛ», – цитирует Наваса «Чемпионат».

Напомним, испанский защитник провел в составе казанского клуба в общей сложности 255 матчей. В составе «Рубина» Навас выиграл чемпионат России, Кубок России, а также Суперкубок России. В 2018 году защитник объявил о завершении карьеры.