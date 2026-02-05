Экс-защитник «Рубина» и «Нефтехимика» пополнил китайский «Чэнду»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший защитник двух татарстанских клубов «Рубина» и «Нефтехимика» Егор Сорокин перешел в китайскую команду Суперлиги «Чэнду Жунчэн».

Последним клубом в послужном списке 30-летнего защитника был алмаатинский «Кайрат», в составе которого он на протяжении двух последних сезонов (2024, 2025) становился чемпионом Казахстана.Также в казахстанской команде он дебютировал в рамках общего этапе Лиге чемпионов в прошлом году.

Евгений Сорокин является воспитанником питерского «Зенита». В России он выступал за «Тосно», «Актобе», «Краснодар», «Елимай», «Рубин» и «Нефтехимик».

В чемпионате Казахстана в сезоне-2025/26 Сорокин провел за «Кайрат» 22 встречи и отметился одним забитым мячом. Также на его счету 16 матчей и одна результативная передача в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

По данным Трансфермаркета рыночная стоимость Егора Сорокина оценивается в 1 млн евро.