Экс-защитник «Арсенала» Новосельцев о выступлениях «Динамо»: «Ожидали, что будет лучше»

Фото: arsenaltula.ru

Экс-защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев поделился мнением относительно ожиданий выступления московского «Динамо» и работе главного тренера Валерия Карпина.

«Ожидали, что будет лучше. Но перекраивается состав, другие требования. Плюс народ в лазарете. Некоторые игроки не добегают. Карпин — хороший тренер. Я с ним работал. Мне нравится его подход», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

После 6-ти туров российской Премьер-лиги «Динамо» идет на 7-ом месте в турнирной таблице с 8-ю очками. В активе москвичей 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

В последний матче российского чемпионата динамовцы выиграли у «Пари-НН» на домашнем стадионе с сухим счетом 3:0. Голами отличились Денис Макаров, Даниил Фомин и Николас Маричаль.

Ближайший матч в рамках 7-го тура РПЛ подопечные Валерия Карпина проведут в Махачкале против местного «Динамо». Время начала матча – 20:30 мск.