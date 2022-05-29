Экс-защитник «Ак Барса» стал двукратным чемпионом мира

Защитник сборной Финляндии Атте Охтамаа, чемпион России в составе казанского «Ак Барса», стал двукратным чемпионом мира.

В финальном матче чемпионате мира 2022 года сборная Финляндии обыграла Канаду со счетом 4:3 (ОТ). В составе хозяйской сборной выступал 31-летний защитник Атте Охтамаа.

В рядах казанского «Ак Барса», за который Охтамаа выступал в 2016-2018 гг., финн становился обладателем Кубка Гагарина 2018 года. За казанцев Охтамаа сыграл 102 матча, в которых забросил 5 шайб и сделал 13 голевых передач. Теперь Охтамаа стал двукратным чемпионом мира. Также он является олимпийским чемпионом 2022 года.