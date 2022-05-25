Экс-защитник «Ак Барса» Педан подписал контракт с питерским СКА

Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Педан стал хоккеистом питерского СКА в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что 28-летний хоккеист «Динамо» будет выступать в составе армейского клуба до 2025 года. При этом помимо Педана в сделку вошел также белорусский форвард Александр Скоренов, который перешел в обратном направлении и следующий сезон проведет в московском клубе.

В минувшем сезоне Педан провел 39 матчей в составе «Динамо» и набрал 11 очков (3 шайбы + 8 голевых передач) при показателе полезности «+3».

Ранее стали известны суммы новых контрактов «Ак Барса» с защитником Вячеславом Войновым и форвардом Вадимом Шипачевым.