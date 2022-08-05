Экс-защитник «Ак Барса» Емелин: «В Казани на меня подали в суд за хранение наркотиков»

Бывший защитник «Ак Барса» Алексей Емелин, ныне выступающий в составе минского «Динамо», вспомнил инцидент, произошедший в апреле 2021 года.

По ходу полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и омским «Авангардом» (3:4) в сети появилась информация о том, что в анализах защитника были найдены следы наркотических веществ – оппиатов и каннабиодов.

«Версии и теории так и остались. До сих пор нет окончательного диагноза, врачи так и остались догадываться что это могло быть. В тот момент даже думать было о чем-то тяжело. Состояние было очень плохое. О плохом думать не было времени. Просто хотелось, чтобы стало получше, чтобы выдохнуть.

Была информация, что я собирался подавать в суд на казанские СМИ, которые распространяли фейки обо мне? Нет, это не так. Я ни на кого не собирался подавать в суд. В суд подали на меня, было судебное дело за хранение каких-то непонятных наркотиков. Для меня это вообще было шоком», – цитирует Емелина Sport24.

Напомним, чуть позже история со следами наркотических веществ в анализах капитана омичей Емелина сошла на нет, а «Авангард» победил «Ак Барс» в финале Восточной конференции.