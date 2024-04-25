Стригункова в Московской области курировала блок здравоохранения. Она покинула свой пост в марте 2024 года по собственному желанию.
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Экс-зампреда правительства Подмосковья обвиняют в получении взятки в 123 млн
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Бывшего зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову обвиняют в получении взятки на сумму 123 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Стригунковой вменяют взятки на ремонте больниц.
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