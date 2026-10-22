Экс-замначальника полиции Челнов Марата Фаизова суд отправил в СИЗО

Сегодня Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения бывшему заместителю начальника УМВД Набережных Челнов Марату Фаизову. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 20 декабря. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Избрание меры проходило в закрытом режиме. Как стало известно «Татар-информу», бывшего замначальника УМВД Челнов подозревают в превышении полномочий. В доме Фаизова на днях прошли обыски. Свою вину он не признал.

На посту замначальника челнинской полиции Фаизов находился 10 лет. В прошлом году ушел в отставку.