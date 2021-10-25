Экс-замначальник колонии в РТ пойдет под суд за взятки и растрату

В Татарстане направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего заместителя начальника исправительной колонии №5. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, растрате и взятках.

Как полагает следствие, в 2016 году обвиняемый, работая в ИК №5, был назначен ответственным за поставку поросят, предназначенных для откорма и последующего убоя. Он получил от предпринимателя взятку в 50 тыс. рублей, за которую помог заключить бизнесмену два госконтракта на общую сумму 8,2 млн рублей.

В 2018 году, занимая должность заместителя начальника колонии, заключил с двумя фирмами контракт на изготовление продукции из давальческого сырья. При этом, руководитель одной из компаний передал по предложению замначальника ему кроссовер Hyundai Creta и оплачивал его лизинг на общую сумму 890 тыс. рублей. Замруководителя колонии дал распоряжение использовать в производстве продукцию колонии. Ущерб от действий превысил 10,3 млн рублей. Помимо этого, он не взыскивал с обеих фирм задолженность, которая достигла 12, 1 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена благодаря совместной работе сотрудников СУ СКР по Республике Татарстан, УФСБ РФ по РТ и УЭБиПК МВД по РТ.

Своей вины мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

