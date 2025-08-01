Эксперт Холод рассказал, как выбрать сладкие и хорошие яблоки

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Ежегодно 19 августа в России отмечается Яблочный Спас. В этот славянский праздник издревле принято угощать родных и близких блюдами из яблок. О том, как не ошибиться при выборе этих плодов рассказал «Татар-информу» экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук и профессор Леонид Холод.

«На ранних яблоках видно невооруженным взглядом все неприятности. Если они пожилые, то они будут некрасивыми, если они где-то были побиты, то мгновенно появляются пятна, а потом они начинают преть, могут гнить, но в любом случае они портятся, если яблоки не вовремя сняли, они такие ватные, и это тоже видно», –сказал профессор.

По мнению эксперта, на яблоках не должно быть вмятин, уколов и повреждений. Также он отметил, что желательно покупать яблоки ранних сортов.

«Такие сорта трудно найти в сетевой торговле, потому что они хранятся не особо хорошо, срок жизни у них небольшой, Если вы для технических целей приобретаете, можно странности всякие не учитывать, можно брать и побитые, самое главное, без плесени, и без гнили. Для пищевых целей главное, чтобы они были красивые, ровные, глянцевые, аппетитные», – пояснил спикер.

Самыми лучшими сортами яблок Холод назвал мельбу и штрифель.

«Сейчас поспевает мельба, а также штрифель – все ранние сорта не самые плотные, долго не хранятся, зато сочные и вкусные», – заключил он.