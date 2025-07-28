Экс-замминистра сельского хозяйства РФ Холод рассказал, как лучше выбирать ягоды и фрукты

Летом особенно сильно повышается спрос на свежие фрукты и ягоды. Вместе с этим бывает, что люди сталкиваются с некачественными, испорченными продуктами. Как не ошибиться в выборе плодов, рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

«В выборе любого фрукта или ягоды один и тот же подход – главное, чтобы они вам нравились. Например, при выборе черешни, вишни стоит смотреть, насколько она крупная, налитая. Стоит обращать внимание на хвостики черешни или вишни. В любых других фруктах и ягодах надо смотреть следы помятости, старения. Когда ягоды или фрукты хорошие и здоровые – видно сразу. Черешня должна быть блестящей – это самый отличный вид для нее», – порекомендовал профессор.

Также важно обратить внимания на вмятины и наличия прелостей, так как это может говорить о процессе разложения внутри ягоды или фрукта.

По мнению доктора экономических наук, можно заострить внимание на том, откуда привезены те или иные плоды. Эксперт посоветовал брать ягоды, привезенные из областей Южного федерального округа (Калужской, Липецкой, Ростовской области, Республики Крым, Краснодарского края).

«Естественно, можно брать и из Татарстана. Все-таки традиционно считается, что лучшие ягоды и фрукты, а особенно черешня, – в Краснодарском крае. Это все благодаря климату, у них позже начинаются заморозки, оттого и плоды, естественно, лучше по качеству», – отметил Холод.