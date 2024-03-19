Экс-замминистра просвещения РФ получила 5 лет колонии по делу о крупном мошенничестве

В Никулинском районном суде Москвы вынесли приговор экс-замминистру просвещения Марине Раковой, бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву и другим фигурантам уголовного дела, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в 900 тысяч. В свою очередь Зуев получил четыре года лишения свободы условно.

По данным РИА Новости, Зуева и экс-замминистра просвещения Ракову обвиняли в том, что они занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в подразделения РАНХиГС и разворовывали бюджетные средства на договорах с «Шанинкой» в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Всего, по версии следствия, был причинен ущерб на сумму 50 млн рублей.