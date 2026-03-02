Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову отказали в отправке на СВО

Московский военкомат отказал экс-замминистра обороны Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении с ним контракта, пишет ТАСС.

В июле 2025 года Иванов уже подавал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майора, но в октябре получил отказ, в котором говорилось, что в «группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности. Тогда осужденный за хищение порядка 3,9 млрд рублей Иванов повторно подал заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В 2024 году стало известно о его увольнении. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».