Экс-замминистра обороны Попову назначили 19 лет строгого режима за хищения и взятки

Экс-замминистра обороны РФ Павлу Попову дали 19 лет строгого режима, сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Попову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – огласили приговор в военном суде.

Ему также назначили штраф 85 миллионов рублей, лишили звания генерала Армии и запретили занимать государственные должности в течение 7 лет.

Как установило следствие, в 2022 году, уже после начала СВО, он незаконно и за счет средств своего ведомства построил на своем участке в Подмосковье двухэтажный дом с баней, двухэтажным гаражом и домом для гостей. Дополнительно было установлено, что он незаконно устраивал работников парка «Патриот» и этим принес государству ущерб более 8 миллионов рублей, а также получил взятку 45 миллионов рублей от директора одной из фирм за покровительство.

Более того, при обыске в доме Попова нашли незаконно хранившееся оружие и боеприпасы. Его имущество общей суммой 100 млн рублей было арестовано.