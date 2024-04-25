Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову приговорили к семи годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты», передает РИА Новости.
Кроме того, экс-чиновницу обязали компенсировать Минкультуры почти 126 млн рублей и запретили в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолжности.
По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты"» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». Прокурор пояснила, что это заведение нельзя было включать в программу, так как оно не имеет статуса музея.
Как отметило обвинение, Ярилова проигнорировала необходимость исключить учреждение по соображениям карьеризма и желания повысить показатели. В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 млн рублей за входные билеты.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников