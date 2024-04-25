Экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову приговорили к семи годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты», передает РИА Новости.

Кроме того, экс-чиновницу обязали компенсировать Минкультуры почти 126 млн рублей и запретили в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолжности.

По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты"» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». Прокурор пояснила, что это заведение нельзя было включать в программу, так как оно не имеет статуса музея.

Как отметило обвинение, Ярилова проигнорировала необходимость исключить учреждение по соображениям карьеризма и желания повысить показатели. В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 млн рублей за входные билеты.