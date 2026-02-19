Экс-замглавы Зеленодольского района будут судить за получение взятки недвижимостью

В Татарстане будут судить бывшего замглавы Зеленодольского района Николая Бызина за получение взятки недвижимостью.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с УФСБ по РТ установили, что в 2022 году директор одной из фирм, продававшей земельные участки обратился к Бызину с просьбой передать проселочную дорогу в одном из поселков в муниципальную собственность. После этого трасса была бы улучшена, что повысило бы и цену продаваемых земельных участков. Бызин попросил за помощь четыре участка, которые в 2024 году продал за 2 миллиона рублей.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что мерой пресечения Бызину избрали домашний арест, а также, что он выразил несогласие с формулировкой обвинения.