Экс-замглавы Химок уехал из России за день до возбуждения уголовного дела
Бывший заместитель главы подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России за сутки до того, как против него возбудили уголовное дело, связанное с получением взяток в особо крупном размере за заключение муниципальных контрактов, пишет РИА Новости.
В документах отмечается, что Минаев выехал из России вечером 10 июня, а уже на следующий день в отношении него возбудили два уголовных дела. Как выяснил суд, «еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался», сообщается в материалах.
Указывается также, что бывший заместитель главы Химок, вероятно, знал о возбуждении 10 июня уголовных дел в отношении его сообщников, которые которые дали обличающие преступления показания.
Тверской суд Москвы в начале июля принял решение о заочном аресте Минаева на два месяца с момента его задержания на российской территории или экстрадиции. Его обвиняют в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере за заключение муниципальных контрактов в то время, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Химок. В настоящее время он объявлен в международный розыск.