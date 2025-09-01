Экс-замгенсека ШОС назвал прорывом подписание Тяньцзиньской декларации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подписание странами Шанхайской организации сотрудничества Тяньцзиньской декларации стало значимым и прорывным событием. Об этом «Татар-информу» сообщил экс-заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров.

«Она имеет прорывной характер в том плане, что в ней даны рекомендации по макроэкономике, исходя из предложений лидера КНР Си Цзиньпина. Это первое. Второе, и я бы сказал достаточно важное, это продолжение сотрудничества силовых органов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, борьбе с наркотиками и так далее. В этой связи подписано соглашение о создании в Душанбе соответствующего центра по борьбе с наркотиками. Это долгий процесс, он долго обсуждался, мнения на этот счет были разные, но, наконец, все стороны пришли к единому мнению», – отметил собеседник агентства.

Еще один прорыв, который, по мнению Захарова, может остаться «за скобкой декларации» это восстановление представительства Афганистана в составе ШОС, хотя ранее, как подчеркнул эксперт, его исключали из работы организации.

«Сегодня ШОС – это прообраз создания евразийской системы безопасности. Пока Европа кипит страстями, ШОС предлагает другие системы взаимоотношений, которые основаны, прежде всего, на конституционном статусе, на учете мнений всех государств и на принципе не нанесения ущерба интересам других государств», – резюмировал он.