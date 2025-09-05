Экс-замглавы Ростехнадзора в РТ отправили в колонию за крупное мошенничество

Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-заместителю руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову и его подельникам.

Напомним, Игонова, а также экс-замглавы Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина и директора фирмы «Винстрой» Валерия Никитенко обвиняли в незаконном образовании юридического лица, отмывании денег и мошенничестве более чем на 29 млн рублей.

Помимо прочего, Игонова обвиняли в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, а Никитенко – в подкупе и принуждении к даче показаний.

Суд признал Александра Игонова виновным в мошенничестве и превышении полномочий, назначив ему 6 лет и 6 месяцев колонии. Подельников Игонова, Никитенко и Мустафина, осудили за мошенничество, каждому дали по 5 лет и 6 месяцев колонии. Дополнительно Никитенко обязали заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Его также признали виновным в подкупе свидетеля, однако срок давности по этому делу уже истек.

Что касается дела о создании незаконного юридического лица, то по данному эпизоду суд вынес оправдательный вердикт в отношении всех троих подсудимых.