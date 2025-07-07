Экс-замглавы Росгвардии Стригунова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Задержан бывший первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве полигона в Сибирском округе и взяточничестве.

Стригунов родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. В 2016 году назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии.

В 2021 году Виктор Стригунов стал первым замглавы Росгвардии, в конце 2023 года был освобожден от должности.