news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 30 сентября 2024 14:04

Экс-замглавы МВД Татарстана стал заместителем гендиректора «Сетевой компании»

Скопировать ссылку

Быший заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Владимир Изаак назначен замгендиректора — директором по экономической защите и режиму «Сетевой компании». Об этом говорится на сайте АО.

Согласно информации, Изаак занял эту должность в сентябре 2024 года.

В должности замглавы МВД — начальника Главного следственного управления он работал с октября 2014 года. Генерал-майор юстиции.

#сетевая компания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100