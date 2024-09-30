Экс-замглавы МВД Татарстана стал заместителем гендиректора «Сетевой компании»

Быший заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Владимир Изаак назначен замгендиректора — директором по экономической защите и режиму «Сетевой компании». Об этом говорится на сайте АО.

Согласно информации, Изаак занял эту должность в сентябре 2024 года.

В должности замглавы МВД — начальника Главного следственного управления он работал с октября 2014 года. Генерал-майор юстиции.