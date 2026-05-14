Экс-замглавы Минприроды РФ обвиняют в мошенничестве

Экс-замглавы Минприроды России Дениса Буцаева заочно обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном размере, сообщают РИА Новости.

Буцаев похитил деньги «Российского экологического оператора», где работал гендиректором до марта 2025 года. Сам чиновник покинул Россию в середине апреля. При этом, как рассказал адвокат обвиняемого, Буцаев не скрывается от следствия, а выехал из страны лишь на время праздников.

Буцаева заочно взяли под арест на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ.