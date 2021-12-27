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Общество
27 декабря 2021  18:54

Экс-замглавы Минобрнауки РТ Лариса Сулима возглавит департамент образования Севастополя

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Экс-замглавы Минобрнауки РТ Лариса Сулима возглавит департамент образования Севастополя
фото: © архив ИА «Татар-информ»

Уроженка Набережных Челнов экс-замглавы Минобрнауки РТ Лариса Сулима займет пост директора департамента образования Севастополя. Экс-руководитель департамента Елена Богомолова сегодня была освобождена от должности на аппаратном совещании губернатора, сообщает «Крым-24».

Лариса Сулима родилась 25 февраля 1970 года в Набережных Челнах, является выпускницей исторического факультета Казанского государственного университета. В разное время занимала должности главы Координационного совета по воспитательной работе при совете ректоров вузов РТ, замгендиректора АНО «Исполнительная дирекция Казань-2013», проректора по воспитательной работе в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова.

С 2015 по 2018 год была заместителем министра образования и науки Татарстана.

#Лариса Сулима #Севастополь
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