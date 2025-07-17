news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 июля 2025 17:14

Экс-замглавы Минобороны Шестерова приговорили к шести годам за хищения в парке «Патриот»

Читайте нас в
Телеграм

Суд приговорил бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова к шести годам колонии и штрафу по делу о махинациях при строительстве парка «Патриот».

Как сообщает ТАСС, суд также взыскал с него свыше 24 млн рублей: в пользу Минобороны – 18 млн рублей, более 6 млн рублей – в пользу парка «Патриот».

Его лишили звания генерал-майора запаса и наград – медалей «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также ведомственных наград. Кроме этого, ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления в течение двух лет после освобождения.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

17 июля 2025
Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

16 июля 2025