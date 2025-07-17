Экс-замглавы Минобороны Шестерова приговорили к шести годам за хищения в парке «Патриот»

Суд приговорил бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова к шести годам колонии и штрафу по делу о махинациях при строительстве парка «Патриот».

Как сообщает ТАСС, суд также взыскал с него свыше 24 млн рублей: в пользу Минобороны – 18 млн рублей, более 6 млн рублей – в пользу парка «Патриот».

Его лишили звания генерал-майора запаса и наград – медалей «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также ведомственных наград. Кроме этого, ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления в течение двух лет после освобождения.