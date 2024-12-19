Экс-замглавы Минобороны Булгакову добавили обвинение по статье о создании ОПГ

Следственные органы считают, что экс-замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков создал и возглавил организованную преступную группировку для похищения денежных средств, пишет ТАСС.

«Проведенным расследованием установлено, что Булгаков <...> с целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых Германа Яковлева и Геннадия Селезнева, а также неустановленных лиц, которые с 29 декабря 2023 года по 11 июля 2024 года, действуя совместно и согласованно, с использованием служебного положения совершили мошенничество», – указано в одном из документов дела.

На данный момент Булгаков находится под стражей по обвинению в крупном мошенничестве. Его дело связано с контрактами на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Ранее он также давал показания как свидетель по делу о некачественных армейских пайках. Басманный суд Москвы продлил его арест до 25 марта.