Экс-заместителя губернатора Севастополя задержали при получении взятки в 6 миллионов

Задержан с поличным бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов при получении взятки в шесть миллионов рублей.



Как сообщает ТАСС, он требовал деньги от представителя «Севастопольгаз». Посредником в передаче денег выступил его друг Максим Ларин, он и бывший чиновник признали свою вину на допросе.



Горлова обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.



В конце 2023 года Горлов решил получать дополнительные выплаты к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина каждый месяц по миллиону рублей за помощь в работе. Позже, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере шесть миллионов рублей. В момент получения денег чиновник был задержан.



Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования. В августе губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Горлов уволен.