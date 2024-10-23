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Происшествия 23 октября 2024 11:46

Экс-заместителя губернатора Севастополя задержали при получении взятки в 6 миллионов

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Задержан с поличным бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов при получении взятки в шесть миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, он требовал деньги от представителя «Севастопольгаз». Посредником в передаче денег выступил его друг Максим Ларин, он и бывший чиновник признали свою вину на допросе.

Горлова обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

В конце 2023 года Горлов решил получать дополнительные выплаты к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина каждый месяц по миллиону рублей за помощь в работе. Позже, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере шесть миллионов рублей. В момент получения денег чиновник был задержан.

Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования. В августе губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Горлов уволен.

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