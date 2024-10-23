Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-заместителя губернатора Севастополя задержали при получении взятки в 6 миллионов
Задержан с поличным бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов при получении взятки в шесть миллионов рублей.
Как сообщает ТАСС, он требовал деньги от представителя «Севастопольгаз». Посредником в передаче денег выступил его друг Максим Ларин, он и бывший чиновник признали свою вину на допросе.
Горлова обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.
В конце 2023 года Горлов решил получать дополнительные выплаты к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина каждый месяц по миллиону рублей за помощь в работе. Позже, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере шесть миллионов рублей. В момент получения денег чиновник был задержан.
Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования. В августе губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Горлов уволен.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников