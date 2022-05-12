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Ру Тат
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Происшествия
12 мая 2022  13:26
Полина Шевчук

Экс-замдиректора медицинского колледжа в Челнах обвиняют в получении взятки

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В Татарстане в суд направлено дело в отношении бывшего заместителя директора медколледжа в Челнах. 47-летнюю женщину обвиняют в получении взятки и мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в прошлом году замдиректора колледжа получила от старосты одной из групп 52,5 тыс. рублей в качестве взятки за успешную сдачу студентами зачетов и экзаменов.

Также было установлено, что замдиректора за 320 тыс. рублей обещала помочь поступить в колледж трем абитуриенткам. При этом, она не входила в состав приемной комиссии и деньги присвоила.

«Противоправные действия были выявлены в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ», — уточнил Шептицкий.

Свою вину женщина признала лишь частично.
 

#взятка #получение взятки #следком рт
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