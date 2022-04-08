Экс-хоккеист «Ак Барса» Рясенский: «Главный тренер в карьере? Билялетдинов, конечно»

Бывший хоккеист «Ак Барса» Евгений Рясенский рассказал о лучших партнерах по команде и лучшем тренере в своей хоккейной карьере. По словам экс-защитника казанского клуба, главным тренером в карьере является Зинэтула Билялетдинов.

«Главный тренер в моей карьере? Билялетдинов, конечно. Он может донести до игроков, что хочет видеть на площадке. Он требовал правильной игры, без ошибок, разжевывал все, что ты должен сделать, тебе оставалось только правильно сыграть. Три лучших игрока, с которыми играл в одной команде? Дацюк, Радулов и Морозов», – цитирует Рясенского «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Рясенский под руководством Зинэтулы Билялетдинова становился Чемпионом России 2005/06 в составе «Ак Барса» и чемпионом мира 2012 года в составе сборной России по хоккею.