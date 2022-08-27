Экс-хавбек «Рубина» Нобоа вошел в число лучших пенальтистов РПЛ

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оформил дубль в матче 7-го тура РПЛ против «Химок» (4:1). В этом матче он реализовал два из трех пенальти, что позволило ему войти в число лучших пенальтистов РПЛ.

Нобоа довел счет реализованных пенальти до 21 и сравнялся в рейтинге лучших пенальтистов с Артемом Дзюбой, который допустил на четыре промаха больше. Чаще эквадорца наказывали соперников за фолы в штрафной площади Альберт Догузов, Дмитрий Лоськов, Андрей Тихонов, Бибрас Натхо (который тоже играл в «Рубине»), Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко и рекордсмен высшего дивизиона Олег Веретенников.

Нобоа реализовал 21 из 25 пенальти. В казанском «Рубине» сын министра морского транспорта Эквадора Кристиан Нобоа сыграл 119 матчей, в которых забил 24 мяча в 2007–2011 и 2018 годах, став двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За свою национальную сборную Нобоа провел 83 матча, забив 4 гола.