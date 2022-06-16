Экс-полузащитник ЦСКА Тошич – о Слуцком: «Я всегда готов ему помочь»

Бывший полузащитник столичного ЦСКА серб Зоран Тошич в интервью Metaratings высокого оценил человеческие и профессиональные качества наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, с которым работал в ЦСКА.

«Леонид Викторович – самый важный тренер в моей карьере, который всегда верил в меня, даже когда я плохо играл. Поэтому я выиграл столько трофеев с ЦСКА. Он был тем человеком, который умел выжимать максимум не только из меня, но и из всей команды», – вспоминает Тошич.

«ЦСКА всегда занимал первое или второе места – это заслуга тренера. Также не помню, чтобы дорогостоящие игроки, которые приходили к нам, оказывались плохими. Руководство и главный тренер знали свою работу хорошо и брали проверенных футболистов», – подчеркнул сербский футболист.

Кроме того, серб зявил, что до сих пор следит за «Рубином» Слуцкого. По мнению хавбека, причина вылета «Рубина» из РПЛ связана с легионерами, а сам Тошич по-прежнему поддерживает Слуцкого.

«Да, я слежу за Слуцким, мы играли с «Рубином» на сборах в Турции. Но мы поддерживаем связь с ним постоянно. Еще с Олегом Яровинским вспоминали наши чемпионские времена в ЦСКА, обсуждали нынешний футбол и многое другое. Жалко, что казанцы вылетели. После ухода иностранцев начались проблемы, поэтому все так получилось. Но Викторович показал, какой у него профессиональный характер, тем, что остался в команде и хочет вывести ее обратно в РПЛ. Поэтому я только поддерживаю Слуцкого. Если ему нужна будет какая-то помощь от меня, то я всегда готов», – подытожил Тошич.

Стоит отметить, что с 2021 года футболист выступает за казахстанский «Тобол».