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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 12:00

Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков возглавил питерское «Динамо»

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Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков возглавил питерское «Динамо»
Фото: fc-sokol.ru

Бывший голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков получил первый самостоятельный пост в статусе главного тренера ФК «Динамо СПб». О назначении 45-летнего специалиста объявила пресс-служба санкт-петербургского «Динамо».

Контракт с Рыжиковым рассчитан до конца 2026 года с опцией продления. Теперь его задача — вывести команду из Второй лиги (дивизион Б, группа 2) на новый уровень.

Рыжиков — двукратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009). После завершения карьеры он работал ассистентом в казанском «Соколе», «Химках», тамбовском «Спартаке», «Ахмате» и калининградской «Балтике». Для питерского «Динамо» это уже четвёртый тренер за последние полтора года — и ставка сделана на человека с чемпионским характером и опытом работы в РПЛ.

#рубин казань #футбол
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