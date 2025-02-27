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На главную ТИ-Спорт 27 февраля 2025 11:26

Экс-вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, почему ушел в «Краснодар», а не в «Спартак»

Экс-вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, почему ушел в «Краснодар», а не в «Спартак»
Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал о том, что помимо «быков» к нему проявлял интерес «Спартак», когда тот выступал в «Рубине».

Как сказал Дюпин, он поблагодарил «красно-белых» за интерес к нему, но отказал, поскольку уже точно решил уходить из «Рубина» в «Краснодар».

«Поиграть в «Спартаке» – мечта любого мальчишки? А «Краснодар» чем хуже? «Краснодар» такой же топ-клуб, как и «Спартак». В плане быта и в плане футбола «Краснодар» оказался идеальным вариантом», – передает слова Дюпина Sport24.

Напомним, Юрий Дюпин играл за «Рубин» с 2019 по 2024 год. С командой он брал Первую лигу.

Первую часть текущего сезона РПЛ казанцы завершили на восьмом месте в таблице. В следующем матче команда Рашида Рахимова встретится с «Ахматом». Игра состоится 1 марта в 19:00 по мск.

#юрий дюпин #фк рубин #фк спартак #ФК Краснодар #премьер-лига #футбол #спорт
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