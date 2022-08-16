Экс-волейболист казанского «Зенита» обманул девушку из Литвы на сумму около 3 млн рублей

Бывший волейболист казанского «Зенита» Александр Хрипун обманул девушку из Литвы. Пострадавшая перевела спортсмену более трех миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Весной 2021 года Хрипун стал требовать у девушки денежные суммы в обмен на удаление утекших интимных фотографий из базы данных сайта одной из социальных сетей. В общей сложности за три с половиной месяца она суммарно отправила мошеннику 53 тысячи евро (3,1 миллиона рублей).

Понеся убытки, девушка потребовала вернуть деньги назад, но лишь потом поняла, что стала жертвой аферы. Потерпевшая проживает в Литве, однако, полиция данного государства отказалась принимать заявление, так как Хрипун находится в России.

Стоит отметить, что ранее спортсмен также занимался подобными противоправными действиями, получив от жертв около 45 миллионов рублей. В данный момент Хрипун задержан. За вымогательство ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.