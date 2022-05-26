Экс-военком Советского района Казани арестован по делу о посредничестве в передаче взятки

Бывший военный комиссар Советского района Казани Рустем Шакиров стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Татар-информу» стало известно от источника, близкого к следствию.

Проверку соблюдения законодательства о призыве на военную службу в военкомате Советского района, по данным источника агентства, проводили сотрудники отдела военной контрразведки ФСБ России по Казанскому гарнизону, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Как выяснилось, во время осеннего призыва в 2020 году военком Советского района Казани получил 220 тысяч рублей от трех призывников. Как установили силовики, деньги потом он передал неустановленным на данный момент работникам, которые впоследствии должны были внести фиктивные сведения о состоянии здоровья этих призывников в материалы их личных дел.

В 2021 году Шакиров был уволен с должности районного военкома.

По результатам проверки по этим трем эпизодам в отношении Рустема Шакирова было возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

Накануне, 25 мая, Приволжский районный суд Казани арестовал бывшего районного военного комиссара. В настоящее время он находится в СИЗО.