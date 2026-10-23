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Происшествия 23 октября 2026 15:05

Экс-владелицу турфирмы из РТ, кинувшую клиентов на 1,6 млн, выдала Камбоджа

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Экс-владелицу турфирмы из РТ, кинувшую клиентов на 1,6 млн, выдала Камбоджа

Бывшую владелицу нижнекамского туристического агентства Елену Мелентьеву, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадируют из Камбоджи. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Ведомство показало кадры, на которых местные силовики сопровождают Мелентьеву в аэропорту Пномпеня.

По данным следствия, Мелентьева обманула клиентов своей турфирмы на 1,6 млн рублей. Так, в 2014 году она заключила с 21 клиентом договоры на подбор, бронирование и оплату турпутевок. Никаких путевок люди не получили. Кроме того, Мелентьева взяла в долг у двух граждан 2,6 млн рублей, не имея намерения возвращать деньги.

Как сообщает надзорное ведомство, еще один россиянин, объявленный ранее в международный розыск, будет экстрадирован из Камбоджи. Это бизнесмен Руслан Скляров, обвиняемый в мошенничестве в сфере кредитования. Следствие полагает, что Скляров, будучи руководителем коммерческой организации, заключал с банками кредитные договоры, предоставляя при этом недостоверные сведения о залоговом имуществе. В результате он похитил более 6,5 млн рублей.

#мошенничество в особо крупном размере #турфирма #экстрадиция
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