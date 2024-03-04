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Экс-владельца банка «Югра» приговорили к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд
Суд в Москве приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 23 млрд рублей. Экс-президент банка Алексей Нефедов получил 8,5 лет колонии общего режима, передает ТАСС.
Кроме того, суд взыскал с экс-владельца банка «Югра» Хотина и его сообщников 17 млрд рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.
Отметим, что банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе для обслуживания деятельности местных нефтегазодобывающих компаний. В начале 2010-х годов полностью сменился состав владельцев кредитной организации, после чего ее основным бенефициаром стал Алексей Хотин – ему принадлежало 52,5% капитала.
По версии обвинения, Хотин в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в которую вовлек других лиц, назначив их на руководящие должности в банке «Югра». По версии Генпрокуратуры, с 2014 по 2017 год они «похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов нескольким компаниям.
Хотин был задержан весной 2019 года. Изначально суд назначил ему в качестве меры пресечения домашний арест, однако в ходе судебного процесса, в 2023 году, по ходатайству гособвинителя бизнесмен был отправлен в СИЗО.
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