Экс-вице-канцлер Австрии: Слова Меркель об истинных целях минских соглашений пугают
Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков. Такое мнение высказал экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, передает РИА Новости.
«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, <...> что минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине, <...> чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом», — сказал политик на круглом столе в Вене, посвященном украинскому конфликту.
Таким образом европейские политики уничтожают любое основание для доверия, резюмировал Штрахе.
Ранее Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими слова Меркель о том, что минские соглашения были «попыткой дать Украине время на усиление» военного потенциала.