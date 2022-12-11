Экс-вице-канцлер Австрии: Европа обманута обещаниями, что санкции поставят РФ на колени

Европейские страны обмануты обещанием, что санкции заставят Россию упасть на колени. В первую очередь европейцы нанесли ущерб самим себе. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на митинге в Вене, передает РИА Новости.

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так», — констатировал Штрахе.

Он упомянул положительное сальдо торгового баланса в России — в 2022 году ее доходы выросли со 100 до 220 млрд долларов. «О том, чтобы „поставить на колени“ Россию, речь вообще не идет», — заявил бывший вице-канцлер.

По его словам, в результате рестрикций «Австрия причинила вред самой себе».

«И мы видим рост цен на электричество и на газ, на продукты питания. <...> Все больше людей страдают, — рассказал Штрахе. — Это вопрос социальной справедливости. Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих месяцев, и это мы еще не дошли до предела».

Накануне в Вене, несмотря на холодную погоду, прошел митинг с требованием отказаться от антироссийских санкций.