Экс-ведущая «Ак Барс-ТВ» Уразбахтина заявила о рукоприкладстве со стороны жен хоккеистов

Бывшая телеведущая «Ак Барс-ТВ» Зухра Уразбахтина, недавно покинувшая омский «Авангард», призналась, что сталкивалась с рукоприкладством со стороны жен хоккеистов.

«Разные все. Большинство я не знаю, не знакома. Сталкивалась с клеветой и даже рукоприкладством с их стороны. Но потом кто-то извинялся, кто-то заказные статьи отправлял. Всех знаю в лицо и верю в бумеранг. А потом наблюдаю за этим бумерангом.

Зачастую это жены, чьих мужей не знаю лично. Кто работает, у кого есть своя жизнь, своя семья (дети, быт), такой херней страдать не будут. Есть и адекватные. Я с кем-то дружу, а большинство, повторюсь, не знаю. У меня нет цели знакомиться и войти в круг доверия. У меня свои друзья есть», – цитирует Уразбахтину Allhockey.

Напомним, до перехода в омский клуб девушка трудилась на аналогичном посту в казанском «Ак Барсе». В следующем сезоне «Авангард» возвращается в Омск. До этого команда временно выступала в Балашихе.