news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 ноября 2025 13:08

Экс-управделами исполкома Челнов обвиняют в получении взятки в миллион от бизнесмена

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего управляющего делами – начальника общего отдела исполнительного комитета Альберта Исмагилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с декабря 2019 по август 2025 года он получил от одного из местных предпринимателей свыше 1,1 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по муниципальным контрактам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Набережные Челны #антикоррупция #Уголовное дело #взятки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

27 ноября 2025