Экс-управделами исполкома Челнов обвиняют в получении взятки в миллион от бизнесмена

В Набережных Челнах прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего управляющего делами – начальника общего отдела исполнительного комитета Альберта Исмагилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с декабря 2019 по август 2025 года он получил от одного из местных предпринимателей свыше 1,1 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по муниципальным контрактам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.