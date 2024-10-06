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Экс-ученица казанской цирковой школы сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе
Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист России Эдгар Запашный.
«В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей», — говорится в сообщении.
Валерия Запашная – представительница четвертого поколения всемирно известной цирковой династии Запашных. Как сообщается в СМИ, Валерия училась в том числе в Казанском хореографическом училище и цирковой школе при Казанском цирке.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского цирка, Валерия Запашная действительно несколько лет проучилась в Казанском хореографическом училище. После этого она являлась ученицей цирковой школы при Казанском цирке, а через год уехала к отцу.
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