Экс-ученица казанской цирковой школы сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе

Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист России Эдгар Запашный.

«В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей», — говорится в сообщении.

Валерия Запашная – представительница четвертого поколения всемирно известной цирковой династии Запашных. Как сообщается в СМИ, Валерия училась в том числе в Казанском хореографическом училище и цирковой школе при Казанском цирке.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского цирка, Валерия Запашная действительно несколько лет проучилась в Казанском хореографическом училище. После этого она являлась ученицей цирковой школы при Казанском цирке, а через год уехала к отцу.