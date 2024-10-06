news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 октября 2024 19:35

Экс-ученица казанской цирковой школы сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе

Скопировать ссылку

Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист России Эдгар Запашный.

«В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей», — говорится в сообщении.

Валерия Запашная – представительница четвертого поколения всемирно известной цирковой династии Запашных. Как сообщается в СМИ, Валерия училась в том числе в Казанском хореографическом училище и цирковой школе при Казанском цирке.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского цирка, Валерия Запашная действительно несколько лет проучилась в Казанском хореографическом училище. После этого она являлась ученицей цирковой школы при Казанском цирке, а через год уехала к отцу.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100