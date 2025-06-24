Экс-тренер УНИКСа Евгений Пашутин высказался о регрессе молодых российских баскетболистов

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Экс-главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в беседе с «Чемпионатом» высказался о регрессе молодых российских баскетболистов в последние годы.

«И про «Индиану» хотел сказать — наши ребята 2000 года рождения участвовали на чемпионате мира: Михайловский, Захар Ведищев, Щербенёв, Саша Ершов, Саша Квитковских — все ребята играли. Там был Халибёртон, который сейчас так классно выступал. И вот ответ на ваш вопрос: тогда мы проиграли меньше 15 очков, хотя все остальные по 30-40 проигрывали Америке. Захар Ведищев тогда набирал по 18 очков в среднем, Никита Михайловский трипл-дабл сделал. Антон Квитковских — все молодцы.

И сейчас мы видим: Халибёртон — играл в финале НБА, а Захар Ведищев — во Владивостоке, Михайловский — на банке в ЦСКА, Щербенёв — на банке в «Зените», Антон Квитковских — молодец, выходит в «Локомотиве». Вот и что происходит с нашими молодыми? На тот момент мы выиграли у всех европейцев — у Сербии, Латвии, Литвы. В 19 лет они были не слабее. Прошло пять лет — даже чуть больше, а многие вообще не играют в баскетбол. Может, я сейчас не самые приятные слова говорю, но здесь нам всем стоит задуматься — чтобы не терять этих пацанов. Они ведь на самом деле с талантом, однако сидят на скамейках. Может быть, это их выбор — я понимаю, есть финансовая составляющая. Но всё-таки надо играть. Халибёртон поехал в «Индиану», а не в «Голден Стэйт», и стал суперигроком.

Может быть, надо ехать не в топ-клуб, а в клуб чуть меньшего ранга, но там стать игроком, а не просто выходить на баскетбол со скамейки. Вот в этом наша беда — переход из молодёжного в мужской баскетбол. Хочется ребятам помочь, однако и они должны понимать: три года на скамейке в ЦСКА сидеть — при всём уважении к ЦСКА, это лучший клуб Европы, но они должны понимать: дотягивают до уровня или не будут играть вообще. Хотелось бы ребятам пожелать — как Руженцев сделал — поехал и играл, – сказал Пашутин.

В минувшем сезоне «Парма» под руководством Евгения Пашутина вылетела в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ.