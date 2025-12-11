Экс-тренер «Трактора» Рише поделился впечатлениями от перехода в «Авангард»

Экс-тренер «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал свой переход в «Авангард» и поделился первыми впечатлениями от пребывания в омском клубе.

«Это высококлассный клуб. И возможность поработать здесь, конечно же, очень привлекательна. Ну и плюс здесь работают Ги Буше, Дэйв Барр. Я знаком с Луи Робитайлом, который является главным тренером команды ВХЛ. Мы три года работали вместе. О том, что я перехожу в Омск, ему не стал сообщать. Это очень быстро всё произошло. У меня даже не было времени всех оповестить. Ги, конечно же, в курсе. А вот для Луи будет сюрприз.

Моя зона ответственности в тренерском штабе – это пока вопрос открытый. Естественно, мы это будем обсуждать, когда Ги вернётся. На данный момент я приехал, присоединяюсь к команде, осматриваюсь, а дальше будет видно. Я бы сказал, что хоккей, который я пропагандирую, очень схож с тем, что мы видим здесь. Ранее с Бенуа Гру мы старались выстраивать атакующую, быструю команду, которая нагружает вратаря, которая создаёт много моментов, при этом самоотверженно действует в обороне, блокирует броски. В целом похоже на то, что мы видим в «Авангарде». Моя задача – показывать всё, что я умею, в чём я силен. Это и подготовка к матчам, и анализ видео, и все аспекты, в которых я могу помочь команде преуспевать», – цитирует слова Рише пресс-служба «Авангарда».

В минувшем сезоне КХЛ Рафаэль Рише дошел до финала Кубка Гагарина вместе с «Трактором».