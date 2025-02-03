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На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2025 17:22

Экс-тренер «Рубина» Слуцкий рассказал о прозвище, которое получил от китайских фанатов

Экс-тренер «Рубина» Слуцкий рассказал о прозвище, которое получил от китайских фанатов
Фото: "Татар-Информ"

Экс-наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал в эфире программы «Шоу Воли», какое получил прозвище от фанатов китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«У меня есть кличка, но она не среди игроков, а среди болельщиков. Они меня называют Ула. Для них самое известное слово из русского языка — это «ура». Они много смотрели наших патриотичных фильмов. Но букву «р» они не выговаривают, поэтому я для них Ула», – сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок Китая.

В период с 2020 по 2022 год специалист возглавлял казанский «Рубин».

#фк рубин #футбол
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